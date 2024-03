Összeházasodott a veterán a sziámi ikerpár egyik tagjával

A 34 éves Abby és Brittany Hensel egy sziámi ikerpár, akiknek az életét egy ideig egy TLC-sorozat is nyomon követte nyolc részen át még 2012-ben. Azóta elfordultak a nyilvánosságtól, tovább élik mindennapjaikat Minnesotában, ötödik osztályosokat tanítanak egy iskolában.

De mint most a Today Show megtudta, 2021-ben Abby hozzáment egy korábbi amerikai katonához és ápolóhoz, a 33 éves Josh Bowlinghoz. Ez még 2021-ben történt, tavaly álltak nyilvánosság elé ezzel, mikor videókat és fotókat osztottak meg az esküvőről a TikTokon. Illetve a férj egyik rokona is megosztott arról egy videót, ahogy az ikrek és a férfi táncol a lagziban.

Az ikerpár először Oprah Winfrey műsorában tűnt fel még 1996-ban, kisgyerekként mutatták meg az életüket. Az ikerpár egy testtel és két fejjel született, ami igen ritka, külön szívük, belső szerveik vannak, de a vérkeringésük és a derék alatti szerveik közösek. Abby irányítja a jobb, Brittany a bal oldalukat.

Mikor megszülettek, a szüleik elutasították a szétválasztó műtétet, mert az orvosok azt mondták, csak kicsi az esélye, hogy mindketten túlélnék az operációt.

Hogy lehetne választani a kettejük közül?

– tette fel a kérdést még 2001-ben a Time magazinnak az apa, Mike Hensel, amit most a New York Post is felidézett.

Noha sok nehézséggel kellett megküzdeniük életük során, mindezek ellenére 16 évesen letették a jogosítványt, aztán elvégezték a főiskolát, tanárok lettek, és még Európát is bejárták.

Hogy terveznek-e most gyereket, nem tudni, egy korábbi dokumentumfilmben az ikerpár azt mondta, szeretnének, elvileg szervi okai nem akadályozzák őket ebben. De akkor még csak 16 évesek voltak.

A Daily Mail egyébként úgy tudja, a férj korábbi kapcsolatából már született egy gyerek.