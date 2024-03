Elvette gondozóitól a vadvédelem Mollyt, az Insta-sztár szarkát, vége lehet a karrierjének

A miniszterelnök is támogatja, hogy a Peggy and Molly sztármadara visszakerüljön a gondozóihoz. A rajongók petíciót is indítottak.

Könnyen lehet, hogy az internet legnépszerűbb szarkájának véget ér a karrierje. Mollyt több mint egymillióan követik a Facebookon és 830 ezernél is többen az Instagramon, a környezetvédelmi hatóságok azonban elvették az állatot gondozóiktól – írja a BBC. A Molly-t egy queenslandi házaspár mentette meg, a madár később „valószínűtlen” kapcsolatot alakított ki a család kutyájával, Peggyvel. A párosuk annyira jól működött, hogy Juliette Wells és Reece Mortensen Instagram- és Facebook-oldalt is csináltak nekik. A „Peggy and Molly” pedig elképesztően népszerű lett. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Peggyandmolly (@peggyandmolly) által megosztott bejegyzés

Előfordulhat azonban, hogy vége a sikertörténetnek, ugyanis Molly-t át kellett adni Queensland környezetvédelmi hatóságának. A házaspár ezt egy érzelmes videóban jelentette be. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Peggyandmolly (@peggyandmolly) által megosztott bejegyzés Egy vad szarka miért nem tudja maga eldönteni, hol akar élni, és kivel akarja tölteni az idejét? – kérdezték. A rajongók elindítottak egy petíciót, hogy Molly kerüljön vissza a családjához, eddig közel 65 ezren írták alá. Az állam Környezetvédelmi, Tudományos és Innovációs Minisztériuma (Desi) azt közölte, elismerik, hogy Molly nagyon kedvelt, de figyelmeztettek, hogy a szarkák nem háziállatok, és csak ideiglenesen helyezhetők el „rehabilitáció” céljából.

A házaspár jelezte, folytatják kampányukat, azzal érvelve, hogy Mollynak „biztos halállal” kellett volna szembenéznie, ha nem mentik meg. A Guardian úgy tudja, a szarkát engedély nélkül tartották, ami az 1992-es természetvédelmi törvény értelmében törvénytelen. Molly visszakerülését mindenestre Queensland miniszterelnöke is támogatja. Ismerem a környezetvédelmi osztályunkat, korábban én voltam a miniszterük. Tudom, hogy nagyon komolyan veszik a törvény szerinti kötelezettségeiket. De úgy gondolom, hogy ilyen körülmények között némileg rugalmasabbnak kellene lenni – mondta Steven Miles.