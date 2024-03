Keveházi Lili a Next Top Model Hungaryből kiesése után: Nagyon csalódott vagyok

Mint azt megírtuk, két kiesője is volt a vasárnapi Next Top Model Hungary című műsornak, köztük Keveházi Lili – Keveházi Gábor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas balettművész és Fábián Anita színésznő 18 éves lánya – is búcsúzott a mezőnytől.

A műsorban táncos feladat is várt a lányokra, ott teljesített gyengébben Keveházi. A Borsnak úgy nyilatkozott:

Azt eddig is tudtam, hogy a tánc nem megy valami jól, így a táncos feladatban nem voltam ügyes. De nem gondoltam, hogy a modellkedésben ekkora jelentősége lesz a táncnak, hogy emiatt ki lehet majd esni. Mert a fotóm az jól sikerült, én abban nem találtam semmi problémát, mert azt adta vissza, amit szerettem volna. Nem tudom, mi volt az a pont, amikor a zsűrit arról győztem meg, hogy nincs itt tovább helyem.

Hozzátette, nem haragszik magára, mert szerinte mindent megtett. És a zsűri döntését sem kérdőjelezi meg, mert nagyra becsüli szakmai hozzáértésüket.

A táncba is beleadtam mindent, hiába nem áll hozzám közel, sokat gyakoroltuk. Úgy érzem, mindent megtettem annak érdekében, hogy ez is jól sikerüljön, ennek ellenére nem lett jó a végeredmény. De tényleg nem haragszom magamra, csak csalódott vagyok, hogy nem folytathatom tovább a versenyt és nem tanulhatok, nem fejlődhetek tovább

– részletezte a fiatal modellaspiráns.

Más típusú drámákat is tartogatott a műsor: