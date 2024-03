Simon Kornél korábban nagyon hedonista volt: Jöttek mindenféle dolgok, főleg az, ami folyékony

Beleznay Endre Konkrétan című rádiós műsorában volt hallható Simon Kornél, az adást a Bors szemlézte. Ebben mesélt arról, hogy volt az életének olyan szakasza, amikor majdnem elvesztette a kontrollt.

Belehomorítottam a hedonizmusba – ha finoman akarok fogalmazni –, és nem vagyok benne biztos, hogy esetleg nem a siker szédített-e meg. Ha így is lett volna, alaposan lepofozott az élet. Tényleg azon agyaltam, egyáltalán jó színész vagyok-e, vagy ez az egész csak egy véletlen volt. Egy kicsit paranoiás állapot volt. Akkor jöttek mindenféle dolgok, főleg az, ami folyékony, és amit az ember magához vehet.

A néhány hónappal ezelőtt a Dancing with the Stars adását is megjáró színész úgy érzi, most egyensúly van az életében.