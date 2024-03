Lábakat nyaltak a gyerekek egy amerikai iskola adománygyűjtő rendezvényén

Hatalmas felháborodást váltott ki egy videó, melyen az látható, hogy egy oklahomai középiskola diákjai egy sportpálya parkettjén hasalva mások meztelen lábfejét nyalogatják. Később kiderült, a diákok egy adománygyűjtő rendezvény keretein belül kapták a feladatot, hogy mogyoróvajat nyalogassanak le társaik lábairól – írja a Fox.

A diákok a fogyatékkal élőket foglalkoztató Not Your Average Joe Coffee nevű kávézó számára gyűjtöttek pénzt. Az iskolafenntartójának közleménye szerint az akcióban 9-12. évfolyamos diákok vettek részt, mindannyian önkéntes alapon és jóval az esemény megrendezése előtt tudták mire vállalkoznak. Tanárok és az iskola dolgozói nem vettek részt a szervezésben.

A közlemény hozzáteszi: a diákok közel 153 ezer dollárt (több mint 55 millió forintot) gyűjtöttek össze a Not Your Average Joe Coffee-nak.

🚨GRAPHIC WARNING- Video sent to FOX 25 shows students at Deer Creek High kissing and sucking on feet yesterday. @DCAntlers confirms the video, saying the students volunteered in challenges to help raise money for their annual philanthropy week. More at 9pm tonight on @OKCFOX. pic.twitter.com/3FaG8BbeAE

