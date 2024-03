Schobert Zalán mesterien trollkodta szét Schobert Lara szelfijét

Síelni ment a Schobert-família Ausztriába, ahonnan több családtag is posztolt már Instagramra. Rubint Réka családi fotókat töltött fel a közösségi oldalra, ifjabb Schobert Norbi viszont csak magáról mutatott felvételeket. Schobert Lara szóló- és csoportképeket is kitett, a lapozós poszt második kockáján egy szelfi van, aminek bal oldalán a háttérben kisebbik öccse, a grimaszoló Zalán is látható.

Zalán trollkodik a képemen😂

– írta a bejegyzésében Schoberték lánya.

A szóban forgó szelfit és a fotósorozat többi részét Schobert Lara Instagram-oldalán, ide kattintva lehet megnézni.