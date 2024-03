Rebecca Ferguson állatkereskedésből vett kutyaláncokkal dobta fel szettjét az új Dűne-film premierjén

New Yorkban is bemutatták a Dűne második részét, a Lincoln Centernél pedig Rebecca Ferguson is megjelent. A filmben a színésznő is szerepel, aki egy sajátos ruhakölteményt választott a premierre: ahogy a Harper’s Bazaar írja, a már eleve extrémnek mondható szettet állatkereskedésből szerzett kutyaláncokkal dobta fel Ferguson, a kellékeket a férje vásárolta neki az esemény előtt.

És hogy milyen a film?

Kritikánkban úgy fogalmaztunk: „A forgatókönyv elvárásai meg a rendező alkata között támadó feszültség enyhén formátlanná és disszonánssá teszi a filmet, mégis ettől marad izgalmas. Így őrzi meg a vihar előtti csend ideges vibrálását, amitől nem válik teljesen kiszámíthatóvá.”