Gáspár Győző: Válságban vagyok, 117 kiló lettem, vágóhídra is vihetnének, lihegve megyek az emeletre

Drága Barátaim, Testvéreim! – ezzel a felkiáltással közölt új posztot Gáspár Győző csütörtök délelőtt. A showman elárulta követőinek, hogy felszaladt rá néhány kiló.

Tudjátok, hogy milyen hiú vagyok és fontos nekem a külső, a megjelenésem, de egész életemben küzdöttem a túlsúllyal. Éppen most nagyon nehéz. A második emeletre is lihegve tudok felmenni. Most újra válságban vagyok, több mint 5 éve kivetettem a gyomorgyűrűm, mert már abból is elegem lett. Egyre jobban zavar ez a rengeteg plusz kiló… 117 kiló… mi van?!