Falusi Mariann: Györgyi lakásában minden hónapban egyszer összejövünk a közös barátokkal

Falusi Mariann csütörtök hajnalban a Reggeli vendége volt, ahol egyebek mellett azt is megosztotta a nézőkkel, hogy az elmúlt időszakban életmódváltásba kezdett, módszerét pedig, amivel sikerült 20 kilót fogynia, ki is fejtette a műsorvezetők érdeklődésére.

Szóba álltam magammal, tehát a testem jelzéseit figyelembe vettem. Hogy mi az, ami fáj, ami rossz, amin javítani kell. Nincsenek módszereim, hogy kitaláltam, hogy ezt vagy azt eszem, és lefogyok. Megtartom az 1000 kalóriás napi bevitelt, megiszom két liter vizet, és nagyon sokat dolgozom

– magyarázta az énekesnő, aki igyekszik minőségi ételeket fogyasztani, és véli, a figyelmen múlik a dolog.

A beszélgetés során néhai legjobb barátja, Lang Györgyi neve is szóba került, akit Falusi tavaly májusban veszített el – nem sokkal azután, hogy az édesanyja is elhunyt. Mint mondta, a gyászidőszakban sok új dologba vágott bele a meglévő munkái mellett, ám mint mondja, a hivatása egyben a hobbija is, ami feltölti. Azért pedig nagyon hálás, hogy azok a barátságok, amiket az elmúlt évtizedekben Lang Györgyi fogott össze, máig megmaradtak neki.

Összeállt egy olyan baráti és egy olyan munkatársaság az elmúlt 40 évecskében, amíg együtt dolgoztunk, hogy ez most itt együtt maradt. Györgyinek a lakásában minden hónapban egyszer összejövünk, oda járunk kártyázni, én Jancsival, a Kulkával minden héten egyszer ott ebédelek. Megmaradtak olyan dolgok, amikben segítjük egymást, egymás mellett állunk, ugyanúgy, mint amíg a Györgyi élt. Ő volt ennek a kohéziója egyébként, és kész. Így jó, így könnyű

– tette hozzá.

