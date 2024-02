Körtvélyessy Zsolt a visszatéréséről: Meghalnék, ha otthon kellene ülnöm a nyugdíjamat várva

Körtvélyessy Zsolt tavaly esett át szívműtéten, ami után komoly betegség támadta meg a szervezetét: miután egy rosszullét miatt visszakerült a kórházba, további három hétig nem is engedték haza.

A színész most a hot! magazinnak beszélt a visszatéréséről, felépülése után ugyanis ismét munkába állt.

Nem is hagytam abba a színészetet. Csak három hónap kényszerszabadságot vettem ki. A remek orvosaimnak köszönhetően szerencsére jól vagyok, hiszen megoldották a problémámat

– idézte Körtvélyessyt a Blikk, akinek jelenleg a munkája teszi ki az ideje nagy részét, miközben Kecskemét és Budapest közt ingázik.

Meghalnék, ha otthon kellene ülnöm a nyugdíjamat várva. Mindig is aktív voltam, egész életemben sportoltam, de mostanában sajnos egy picit ellustultam. Az a célom, hogy újra formába jöjjek, éppen ezért nemrég vettem egy szobabiciklit. Időnként fáradékonyabb vagyok, de erre a kollégák azt szokták mondani, hogy ők is! Bár szerintem ez a korral is járhat… Hála Istennek, a memóriám jó