A világ leggazdagabb emberei tartanak Gudzsarátba, mert házasodnak a leggazdagabb indiainál

India leggazdagabb emberéről, Mukesh Ambaniról nem lehet azt mondani, hogy nem szereti megadni a módját. 2018-ban Isha lánya házasodott meg, fellépett rajta Beyoncé, a vendégek pedig fogadásokon vehettek részt a Comói-tónál, Mumbai-ban és Radzsisztánban. Ez volt állítólag India történetének legdrágább esküvője, a költségek elérték csaknem a 100 millió dollárt, vagyis úgy 36 milliárd forintra rúgtak.

Ezt tetézheti a jövő hónapban megrendezendő (elő)esküvő, ami szintén Ambani családjához kötődik, legfiatalabb fia, a 28 éves Anant köti össze az életét a 29 éves Radhika Merchanttal – számolt be róla a Guardian.

A menyasszony családjának is van mit a levesbe aprítani, egy jól ismert vállalkozócsalád sarja, övéké az Encore Healthcare nevű nagy indiai gyógyszeripari cég. Az ara alapvetően klasszikus indiai táncot tanult, ma a cég igazgatótanácsának tagja.

Ambani még ennél is gazdagabb, sőt a mostaninál is volt már gazdagabb, de 112 milliárdos vagyonával így is a világ 9., India és Ázsia leggazdagabb embere a Forbes szerint.

A Reliance Industries nevű vállalatán keresztül foglalkozik telekommunikációval, olajjal, és más energiaforrásokkal, textillel.

27 emeletes, Mumbai-ban található otthona, állítólag 1 milliárd dollárból épült fel, ezzel a világ legdrágább ingatlanjának nevezte akkor a Forbes. Dubaj legdrágább ingatlana is az övé.

A legkisebb fiú rendes esküvője júliusban lesz, annak részleteit még nem lehet tudni, a márciusi, előlagziét viszont már igen.

Március 1-én kezdődik, és tart három napon át Ambani szülőföldjén, Gudzsarát államban. A partit Dzsámnagarban rendezik meg egy olajfinomító területén található 3000 hektáros kertben, ahol állítólag több mint 10 méteres fák állnak, itt van Ázsia legnagyobb mangókertje, Ambani állatmentő és rehabilitációs központja is, utóbbiban Indiából és a világ minden más tájáról érkezett a mintegy 2000 állat, köztük elefántok, leopárdok, tigrisek, oroszlánok, jaguárok.

Úgy hírlik, a szárfellépő Rihanna lesz az illuzionista David Blaine mellett, a vendéglistán pedig indiai milliárdosok és bollywoodi sztárok mellett szerepel Bill Gates, Ivanka Trump és Mark Zuckerberg is.

2500 féle ételt szolgálnak fel a tervek szerint, hogy a vendégeknek soha ne kelljen kétszer ugyanazt enni.

Indiában egyébként szeretik az esküvőket, tavaly 75 milliárd dollárt adtak ki rá összesen, amivel így az ország negyedik legnagyobb iparágává vált, emlékeztet a Guardian.