Tóth Vera fotókkal szemléltette az Instagram és a valóság közti különbséget a Trevi-kútnál

Tóth Vera és férje, Pauli Zoltán tavaly augusztusban házasodtak össze, a nászútjukra pedig most, fél évvel az esküvőjük után kerítettek sort.

Az énekesnő a minap a közösségi oldalán írt arról, hogy Rómát választották úti célul, ahol a Trevi-kutat is megtekintették. A turisták által előszeretettel látogatott nevezetességnél fotó is készült Tóth Veráról, posztjában viszont megmutatta, hogy az ilyen népszerű helyszíneken általában nem pont úgy zajlik a fényképezkedés, ahogyan az az internetre is felkerült végeredményeken tűnik.

De hát miattam nem zárhatják le a Trevi-kutat, mint ahogy azt az influenszerekért teszik. 🤪 #detudodezcsakvicc #ahogyhannarózamondaná #róma

– írta a képek mellett.