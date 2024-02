Felháborodtak a kommentelők, hogy Kim Kardashian kisfia kísérte be a pályára Lionel Messit

Vasárnap 1-1-et játszott az Inter Miami a Galaxyval Los Angelesben. A meccsen Kim Kardashian és nyolcéves fia, Saint West is kint voltak, ráadásul a gyerek az Inter Miami legendás játékosának, Lionel Messinek a kezét fogva sétálhatott be a focipályára. Erről Kardashian az X-en (korábbi nevén Twitter) osztott meg egy videót, amihez ezt írta:

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr

— Kim Kardashian (@KimKardashian) February 26, 2024