Détár Enikő: Éltem én is hatalmas házban, volt bejárónőm, de mostanra szabadabb lettem

A minap hatvanéves lett Détár Enikő, ez alkalomból a Meglepetés magazin tette őt címlapjára, és egy interjút is készítettek a színésznővel. Ebben Détár egyebek mellett arról beszél, minden helyzetből igyekszik a lehető legjobbat kihozni, így tett akkor is, amikor bő tíz évvel ezelőtt elváltak útjaik Rékasi Károllyal, gyerekei apjával.

Nyalogathattam volna még nagyon sokáig a sebeimet, de ha akkor nem engedem be a változást az életembe, akkor nem lenne most az én Péterem, akivel sok-sok éve egy nagyon jó hangulatú kapcsolatban élek.

A színésznő és jelenlegi párja, Kiss Péter tíz éve alkotnak egy párt, „pedig azzal kezdtük, rendezzük be ezt a helyzetet úgy, hogy kettőnk életközössége akár 24 óra alatt felszámolható legyen” – mondta el a színésznő.

Minden nőt arra biztatok, hogy soha ne adja fel az önálló egzisztenciáját, és csak annyit engedjen meg magának, amennyit szükség esetén egymaga is fenn tud tartani. Éltem én is hatalmas házban, volt bejárónőm, akkor még más volt a pénz értéke és mások voltak a lehetőségek. Örülök, hogy éltem úgy is, de tény, hogy mostanra szabadabb lettem. A mostani párkapcsolatom egész más alapkövekre épül. Tény, hogy ennek az életszakasznak is megvan a maga szépsége, szóval senkinek nem javaslom, hogy elássa magát, csak mert 50-60 évesen maradt egyedül.