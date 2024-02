Rácz-Gyuricza Dóra az anyaságról: A három évvel ezelőtti énem egy nyafi kukac ahhoz a nőhöz képest, aki ma vagyok

„Miben változtatott meg az anyaság?” – ezt a kérdést tette fel egy követője Rácz-Gyuricza Dórának, aki Instagram-történetben válaszolt. Az influenszer és férje, Rácz Jenő kislánya, Kamilla 2022-ben született meg.

„Mindenben” – kezdődött Rácz-Gyuricza válasza, amit így folytatott: „Az elején nehéz volt nekem is, és a férjemnek is rájönni, hogy ez nem csak amiatt lesz más, hogy van egy baba az életünkben. Sőt, ahogy néhány barátomon észrevettem, nekik is új a helyzet.”

De kijelenthetem, a javamra változtam, anyának lenni rengeteg változással jár, de az én szememben ez level up. Megváltoztak a prioritásaim, a hobbijaim, az, ami kikapcsol, az, ami feltölt, a testem, a lelkem, a felelősségérzetem, a strapabírásom. A három évvel ezelőtti önmagamra is büszke voltam, de egy nyafi kukac ahhoz a nőhöz képest, aki ma vagyok

– fogalmazott Rácz-Gyuricza Dóra, hozzátéve: szándékosan számolta bele a terhesség időtartamát is a három évbe.

