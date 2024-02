Novodomszky Éva a férjéről: Nem vagyunk együtt mint férfi és nő, együtt vagyunk mint szülők és munkatársak

Novodomszky Éva 2016-ban szakított olasz férjével, Salvóval, akivel két közös gyerekük született, a most 19 éves Cristiano és a 13 éves Marco. Az MTVA műsorvezetője a Palikék Világa egyik műsorában beszélt arról, milyen most a kapcsolatuk volt párjával, akivel közös pizzatészta-készítő vállalkozást is visznek.

Mi nem vagyunk együtt mint férfi és nő, mi együtt vagyunk mint szülők és munkatársak. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, de rettenetesen fel tud idegesíteni, és én is őt időnként. Pontosan azért, ami miatt mint férfi és nő nem vagyunk együtt. Mi a kapcsolatunk elején viszonylag hamar rájöttünk arra, hogy nagyon különbözőek vagyunk és nagyon máshogy látjuk a világot, de szentül meg voltunk róla győződve, hogy ez majd változik, majd érünk, meg annyira szeretjük egymást, hogy majd ez összecsiszolódik. És akkor kiderült, hogy ez sehogy sem akar összecsiszolódni, mert nem egyezik az értékrendünk és az, ahogy a világ alapvető dolgait látjuk

– magyarázta Novodomszky, hozzátéve: például a férfi-női szerepeket, a családon belüli szerepeket, a diplomácia és a szókimondás fontosságát illetően akadtak köztük világnézeti ellentétek.

13 évig voltak együtt házaspárként, hét éve élnek külön. A műsorvezető elmondta, volt két hónap, amikor nem álltak szóba egymással, utána el kellett fogadniuk, hogy „van, amit egyszerűen nem tudnak kitaposni a másikból”, mert mindkettőjüknek „kemény a feje”.

Nagyon-nagyon sok beszélgetéssel, elemzéssel fel kellett építenünk egy újfajta együttműködést, mert az világos volt, hogy úgy nem tudunk élni, hogy teljes egészében hátat fordítunk egymásnak. És nemcsak azért, mert van két gyerek, hanem azt sem tudtuk elképzelni, hogy december 24-én nálam vannak az én családommal, december 25-én meg nála vannak az ő családjával. Én nagyon szeretem az ő barátait és a családját, ő is nagyon benne van az én barátaim életében. Vannak olyan kötődések, amiket egyszerűen nem akartunk szétdarabolni. Ezért úgy alakítottuk ki az életünket, hogy külön élünk, de vannak olyan pontok, amik közösek maradtak.

Novodomszky azt mondta, gyerekei végig részesei voltak az átalakulási folyamatnak, ebben nőttek fel, és szerinte kiegyensúlyozottak tudtak maradni.

A teljes beszélgetést itt lehet meghallgatni.