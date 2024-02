Szabó Erika: Szeretném megvárni, amikor a fiam kér arra, hogy hadd szerepeljen velem egy fotón

Szabó Erika nemrég Az ilyen az élet című YouTube-műsor vendége volt, ahol az anyaságról beszélgetett Palik Lászlóékkal. Mint mondta, a férjével 2-3 évig hónapról hónapra remélték, hogy szülői örömök elé nézhetnek, így amikor a színésznő valóban teherbe esett, a 12. hétig alig tudta elhinni, hogy édesanya lesz.

Nolen hamarosan négyhónapos lesz, édesanyja viszont egyelőre nem mutatta meg az arcát a nyilvánosságnak. Kisfiához hasonlóan a férjével sem szokott közös fotókat megosztani az oldalán, amin nem is szeretne változtatni. Úgy fogalmaz, bár boldog életet élnek, amiért nagyon hálás, meghúzott egy határt, hogy mit szeretne ebből megmutatni, és mi az, amit családi szinten szeretnének megélni a közönség bevonása nélkül.

Ami az influenszer-tevékenységét illeti, a színésznő elmondta, hogy továbbra is csak olyan cégekkel dolgozik együtt, akiknek a hitelességében maga is hisz, de úgy véli, az, hogy egy szülő hogyan határozza meg a gyereke viszonyát a közösségi médiával, nem attól függ, hogy influenszerkedik-e. Hangsúlyozta, hogy ők a férjével eldöntötték, nem fogják megmutatni a fiuk arcát, még nagyon pici babakorában sem.

Pont ez az az időszak, amikor ő ebben semmilyen módon nem tud állást foglalni. Ha ő tinédzserként szeretne az anyukájával feszíteni valami címlapon, hát az szuper lesz, én leszek a legbüszkébb. Meg hát most is gyönyörű, nyilván teleszórnám vele a világot, hogy mennyire cuki. De a férjemre is iszonyú büszke vagyok, mégse nagyon van rólunk közös kép. Nekem valahogy az életem így volt komfortos