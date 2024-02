„Ezt nem így kéne csinálnod” – próbálták kioktatni a profi golfozónőt, aki videóra is vette a kellemetlen szituációt

Annak megtapasztalása, hogy egy férfi kéretlen jótanácsokkal bombázza őket, sok nő számára ismerős lehet. Olyannyira, hogy angolul még külön kifejezés is született a jelenségre, amit a férfi és az elmagyarázás szavak keresztezésével mansplaingnek neveztek el. Az ilyesmi annyira nem ritka, hogy néha még a profi sportolónak számító fiatal nők sem ússzák meg a kéretlen tippet, miközben a választott sportágukat gyakorolják.

Legalábbis erről árulkodik az a Guardian honlapján is bemutatott TikTok-videót, amit egy fiatal liverpooli golfozó, a Professional Golfers’ Association, azaz a PGA által is nyilvántartott Georgia Ball osztott meg, és az látható rajta, ahogy egy férfi kéretlen tanácsokkal kezdi bombázni a 20 éves golfozói gyakorlatára hivatkozva.

„Elnézést, amit most csinálsz, azt nem így kéne csinálnod. (…) Egyenesen kellene lendítened. Lendíts és kövesd végig” – hangzik az egyik ütése után a kéretlen jótanács egy felvételen nem látható férfi szájából, aki a 26 éves golfozó hátralendítését is elkezdi kritizálni:

Túl lassú vagy (…) a felfelé vezető úton

– folytatja a férfi, aki ezután többször is arra hivatkozik, hogy azért tudja, mit beszél, mert már 20 éve golfozik. Azt azonban azt már nem várja meg egyszer sem, hogy az edzőként is aktív profi sportoló tiszta vizet öntsön a pohárba. Pedig Ball többször is megpróbálkozik vele azelőtt, hogy a beszélgetés lezárásaként megköszönné a tanácsot.

De az edzőként is tevékenykedő Ball mondandójából azért így is kiderül, hogy éppen egy új technika kifejlesztésén dolgozott, amikor az ismeretlen férfi váratlanul megszólította.

Az „El tudod hinni, hogy ezt mondta?” kísérőszöveggel megosztott videó pedig annyira telibe találta a jelenség dokumentálását, hogy négy nap alatt 11,5 millió lejátszást, 777 ezer lájkot és közel 28 ezer kommentet generált a TikTokon. De az Instagramon is közel negyedmillióan lájkolták.

A hozzászólók többsége azt reagálta a videóra, hogy Ballnak le kellett volna állítani a férfit azzal, hogy megmondja neki, hogy amúgy profi golfozó. Azonban a fiatal nő azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban a BBC Radio 4-nak, hogy ő azért nem tett így, mert „álazatos embernek” tartja magát, aki nem keresi a vitákat.

Az, hogy megforduljak, és azt mondjam, hogy »A PGA által jegyzett profi vagyok«, nem az én stílusom. Minden egyes nap rengeteget érintkezem férfiakkal és nőkkel. És azt mondanám, hogy ezek az interakciók többnyire mindig pozitívak szoktak lenni

– mondta.