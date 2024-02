Megrögzött hazudozó exférjéről dobott össze 50 részes sorozatot TikTokon az amerikai nő

Nem figyeltem az Egyesült Nemzetek Szervezetének vörös zászlóira

– idézi az amerikai nőtől a New York Post, aki videósorozatban mesélt követőinek arról, miért ért véget a házassága (arról pedig egy toplistánkban írtunk részletesebben, mit jelentenek a vörös zászlók).

A pár 2020 márciusában ismerte meg egymást egy társkeresőn keresztül, és hiába az intő jelek, bő egy évvel később össze is házasodtak – azonban az esküvőjük és szakításuk között már nem telt el egy újabb év.

A több milliós nézettséget produkáló videóiban Ressa megosztja, hogy volt férje egy nagy fűszergyártó cég alelnökének hazudta magát, pénzügyi dokumentumokat hamisított, nem létező kollégákkal, barátokkal és családtagokkal folytatott telefonbeszélgetéseket, és elhitette (volt) feleségével, hogy egy mini villával, BMW X5-össel és egy londoni luxusutazással ajándékozza majd meg őt.

Kétségbe voltam esve. Férjhez akartam menni. Családot akartam. És azt hittem, most én jövök.

– mondja Ressa, aki szerint kapcsolatuk még csodálatosan indult.

Első randevújuk után a nő defektet kapott az autójával, randipartnere pedig azonnal a segítségére sietett, és magára vállalta a javítás költségeit is. Ezt hónapokon át tartó udvarlás követte, a férfi beköltözött Ressa otthonába, „bemutatta” őt a családjának telefonon keresztül, és készpénzes ajánlatot tett egy 700 ezer dolláros (körülbelül 250 millió) házra.

Ressában az keltett először gyanút, mikor elvetélt a közös gyermekükkel, azonban a veszteséget követően a férfi egyáltalán nem támogatta a párját, és a házvásárlás körül is elkezdtek kiderülni a hazugságok. A nő ezeket a jeleket még figyelmen kívül hagyta, így a pár 2021 januárjában összeházasodott. Néhány hónappal később már egyértelmű lett a feleség számára, hogy férje nemcsak előző kapcsolataiban nem volt a hűség mintaszobra, de őt is megcsalta, valamint olyan apróságokra is fény derült, hogy bár a férfi vezetőként dolgozott, csak épp nem egy vállalatot, hanem targoncákat irányított. A nő nyár elején végül szakított párjával, és két hónappal később már el is váltak.