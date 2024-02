Hargitai Bea megtanult csehül: A hivatalos ügyeket is el tudom intézni

A Meglepetés magazinnak nyilatkozott Hargitai Bea. Az egykori modell Csehországban, Prágában él családjával, és mikor épp nem forgat kereskedelmi adókon hazánkban, hétköznapi dolgokat csinál.

Nemcsak a főzésben, hanem a nyelvtanulásban is sikereket ért el, merthogy a pandémia alatt megtanult csehül. Egy online nyelviskolában sajátította el az alapokat.

Most már nem tudnának eladni, a hivatalos ügyeket is el tudom intézni. Az igazság az, hogy cseh barátaink nincsenek, ezért sem voltam rákényszerülve, hogy korábban megtanuljam az itteni hivatalos nyelvet. A cseh emberek nem olyan barátkozósak, mint a magyarok, és a humort sem értik, picit kockák. Én szeretem és értem is a humort, ezért is jó Magyarországra hazamenni, mert ott sokkal jobban veszik a poénokat