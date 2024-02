Sebestyén Balázs Szoboszlai Dominikról: Én nagyon kedvelem őt, ő nem kedvel engem

Hétfőn a 24.hu is megírta, hogy az idei farsangon több fiúgyerek is Szoboszlai Dominiknak öltözött. A téma a Balázsék szerda reggeli adásában is szóba került, mire Sebestyén Balázs elárulta, hogy ő egyébként úgy véli, a Liverpool játékosa nem kifejezetten rajong érte.

A Dominikot én nagyon kedvelem, ő nem kedvel engem. A magyar futballról nem vagyok túl jó véleménnyel, és most ugye nagyon jó, de én 15 éve ekézem a magyar futballt, ami most végre esetleg jó lesz az EB-n. De nem volt azért mindig ilyen jó, már akkor ekéztem a futballt, amikor Dominik még nem a Liverpoolban játszott. De ez neki rosszul esett

– magyarázta a műsorvezető, majd kifejtette, pontosan mire alapozza az állítólagos ellenszenvet.

Egyszer kértek tőle autogramot, egy ismerős elvitte, hogy írja már alá a Balázsnak ezt, merthogy a fia focirajongó, meg minden, és akkor mondta a Dominik, hogy nem. Rendesebben kellett volna beszélni. Nem írta alá, de én értem, hogy ez nekem szólt.

Sebestyén a téma kapcsán hozzátette, jó dolognak tartja, hogy egy magyar futballista ismét ikonná tudott válni, és példaképként gondolnak rá a gyerekek.