Rossz értékelést adott Airbnb-n egy hűtlenkedő férj – amire a házigazda azzal reagált, hogy lebuktatta a felesége előtt

Bíróság elé került egy Airbnb-házigazda és egy házas vendég közötti vita az Egyesült Államokban, miután a szállásközvetítő oldal által kiváló szállásadónak, azaz Superhostnak tartott házigazda az utazás alatt hűtlenkedő férfi vádjai szerint egy biztonsági kamera által készített kép elküldésével lebuktatta őt a felesége előtt – írja Bored Panda.

A Missisippi államból származó vendég, Shawn Mackey nemcsak a Memphisben szálláshelyet üzemeltető házigazdát, Pamela Fohlert perelte be a házassága tönkretételéért, hanem az Airbnb-t is. A férfi eredetileg még szeptemberben nyújtotta be a 22 oldal hosszú keresetét. Azonban az amerikai média csak a múlt héten kapta fel az ügyet.

Mackey felesége a konfliktus egy pontján egy Shawn69@outlook.com, vélhetően emiatt az üzenet miatt létrehozott email-címről kapott egy fotót, amin a férje egy másik nővel látható a ház bejáratában. A férfi azért perelte be a gyanúja szerint az emailt elküldő házigazdáját, és az online szállásközvetítőt is, mert az üzenet miatt tönkrement a házassága, ami „rendkívüli érzelmi stresszt”, és „nyilvános megaláztatást” is hozott az életébe.

A történet még 2022-ben kezdődött, amikor Mackey a Tennessee államban található nagyvárosba utazott, ahol a szeptember 9. és szeptember 11. közötti időszakra lefoglalta magának Fohler Little Bit More Country – azaz Egy kicsit több vidék – fantázianéven hirdetett, három hálószobával, két fürdőszobával, és kerti medencével rendelkező házát az Airbnb-n. A szállás ára éjszakánként 567 dollár volt, ami mai árfolyamon nagyjából 205 ezer forintnak felel meg.

A bírósági beadványhoz csatolt emailváltás alapján Mackey előre közölte Fohlerrel, hogy elképzelhető, hogy vendégeket fog áthívni egy „nagyon visszafogott” vacsorára, amire a házigazda csak annyit reagált: „Ez jól hangzik. Örömmel látnám vendégül önöket.”

A szállás átvétele után pár órával a férfi újabb üzenetet küldött a házigazdájának a frissített vendéglistával. Az üzenetben Mackey azt is megjegyezte, hogy a listán szereplő személyeken kívül még más vendégek is csatlakozhatnak hozzájuk. „De csak 4-5 vendég marad éjszakára” – próbálta megnyugtatni a férfi a szállásadóját.

Hello Shawn, maximum 8 vendéget tudunk fogadni. Ez a városi korlátozások és az otthonunk kapacitása miatt van. Elnézést kérek, hogy nem beszéltük meg a vendégek számának megháromszorozódását. Minden vendéget adminisztrálni kell az Airbnb-n, és az Airbnb szabályai és a biztosítási követelményei alapján el is kell számolni velük. Minden vendég adminisztrálása költségekkel jár, még akkor is, ha nem végül nem töltik nálunk az éjszakát. Illetve szeretném emlékeztetni a bulizást szigorúan megtiltó szabályunk. Köszönöm a megértésüket

– válaszolta erre Fohler. Az esti üzenetváltás azonban itt nem ért véget.

Sőt, egy idő után Fohler már azt követelte Mackeytől, hogy küldje el az összes vendég adatait, vagy azonnal távozzanak a házából. De a házigazda emellett azt is állította, hogy több panaszt is kapott a szomszédoktól, akik kiabálásokat és más hangos zajokat is hallottak az ingatlanból – áll a felperes beadványában. Mackey azonban a keresetében cáfolta, hogy zajongtak vagy trágárkodtak volna a házban és annak környéként És egyúttal „alaptalannak” nevezte a vádakat.

A férfi a fenyegető üzenetek után még aznap éjjel felhívta Fohler számát, és megbeszélte a nő férjével, hogy nem tud azonnal távozni, mert nincs hova mennie, ezért muszáj az éjszakát a házukban töltenie. Amibe a szállásadó férje bele is egyezett.

Ahogy megbeszélték, Mackey másnap reggel, egy éjszaka után elhagyta a szállást, majd negatív értékelést adott rá az Airbnb-n, és még 500 dollárt (180 ezer forintot) vissza is akart igényelni a szállásközvetítőtől.

Fohler viszont annyira féltette a Superhost státuszát a Mackey által benyújtott kereset szerint, hogy a negatív értékelés miatt a távozás után is tovább zaklatta a férfit.

De nemcsak a szállásadó, hanem a cég reakciója is furcsa volt. Egy idő után már az Airbnb is felvette a kapcsolatot Mackeyvel, hogy közöljék vele, az ügy kivizsgálásáig felfüggesztik a fiókját. Az erre az üzenetre adott válaszában a férfi azt állította, nem sértett meg semmilyen szabályt, és azt kérte a cégtől, hogy ellenőrizzék le a házban felszerelt biztonsági kamerák felvételeit.

Pár nappal később azonban újabb fordulatot vett a történet. Mackey szerint ugyanis Fohler ezen a ponton küldött neki egy fotót, amin a felesége helyett egy másik nővel látható, és megfenyegette, hogy a képet a feleségének is elküldi.

Sőt, Mackey állítása szerint Fohler fenyegetőzése odáig fajult, hogy azt is felvetette, hogy a kamera által készített videófelvétel túl nagy ahhoz, hogy sms-ben küldje el a férfi feleségének, ezért lehet, hogy rövidesen fel fogja tölteni a kompromittáló jelenetet a YouTube-re. Mackey kálváriája azonban itt nem ért véget.

Hiába hagyta el egy éjszaka után a három napra kivett szállását, és hiába kért visszatérítést, az Airbnb végül a Superhostjának adott igazat, neki pedig egy 960 dolláros (350 ezer forintos) számlát küldtek.

Ami egy 160 dolláros, négy extra vendég miatt kiszabott bírságból, egy házirend kétrendbeli megsértéséért kiszabott 500 dolláros másik bírságból, és az „értékelése moderálása” miatt kiszabott harmadik bírságból tevődött össze.

Majd nem sokkal azután, hogy egyértelművé vált, hogy a férfi nem hajlandó kifizetni ezt a bírságot, Mackey felesége meg is kapta a Fohler által beígért, férfi hűtlenségére utaló fotót emailben.

Ahelyett, hogy úgy reagáltak volna, ahogyan bármely tisztességes ember vagy akár tisztességes vállalat reagálna egy ilyen illegális, undorító és gonosz magatartásra, az Airbnb a Superhostja, a társvádlottja, Fohler mellé állt

– fogalmaz a felperes keresete.

Shawn Mackey azt állítja, hogy a konfliktus miatt során mind a cég, mind a házigazda súlyosan megsértette a magánélethez fűződő jogát, aminak a hatására őt anyagi és érzelmi károk is érték. Utóbbit úgy kell érteni, hogy tönkrement a házassága.

A férfit azonban nemcsak a személyes céljai motiválják, hanem az is, hogy elérje, többé ne lehessen hasonló jogsértéseket elkövetni az Airbnb ügyfeleivel szemben.

Pamela Fohler a bíróságon tavaly decemberben benyújtott válaszában természetesen tagadta, hogy ő küldte volna el azt az ominózus fotót a Shawn69@outlook.com nevű email-fiókról, és ragaszkodott ahhoz, hogy „soha semmilyen levelezést nem folytatott a felperes feleségével”.