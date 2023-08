Tóth Vera: Egész életemben olaszos stílusú feleségnek éreztem magam, most már papírom is van róla

Tóth Vera és Pauli Zoltán augusztus elején házasodtak össze. Bár már áprilisban elkezdték szervezni a százfős esküvőt, az utolsó napokban mindent újra kellett tervezniük. 30 fokos hőség helyett ugyanis ítéletidő volt, így elúszott az eredeti tervük, hogy a palkonyai hegy tetején, a szabad ég alatt esküdjenek meg.

– árulta el a Story magazinnak az énekesnő, akinek végül a menyasszonyi ruháját is tervező Benes Anita segített új helyszínt találni.

Palkonyáról így Szentendrére került át az esküvői helyszín, ahol még a szertartás előtti percekben is javában folytak az végső simítások. Pauli Zoltán az utolsó pillanatban ugrott bele az öltönyébe, ugyanis a Palkonyára rendelt ételeket, italokat és az eszcájgokat is át kellett hozni az új helyszínre.

– mondta Tóth Vera, aki egyébként felvette a férje vezetéknevét.

Most már hivatalosan is Pauli-Tóth Veronika vagyok, amit ugyan még furcsa kimondani, de nagyon tetszik. Csak a magánéletben fogom a férjezett nevemet használni, a nyilvánosság előtt továbbra is Tóth maradok, hisz így ismernek az emberek, de tagadhatatlanul asszonnyá váltam. Egész életemben olaszos stílusú feleségnek éreztem magam, most pedig már papírom is van róla!