Benyó Miklós: Az orvosok figyelmeztettek, van esély, hogy újra infarktust kapok

A kórházban fekvő Benyó Miklóst elérte a Blikk, az MC Hawer és Tekknő formáció tagja hírt adott állapotáról a lapnak. Mint ismeretes: szívinfarktust kapott a napokban, élet-halál között lebegett kollégája, Koczka Géza elmondása szerint.

Szerettem volna mihamarabb hazatérni, de az orvosok figyelmeztettek, hogy van esély arra, hogy újra infarktust kapok, ne kockáztassak. A szerdai röntgeneredményeim viszont negatívak lettek, ahogy az ultrahang is. Még konzultálnom kell az orvosokkal, de a leletek alapján úgy tűnik, kicsi az esély egy újabb szívrohamra. Az orvosok nem is értik, hogyan kaphattam infarktust, hiszen nem dohányzom, nem fogyasztok alkoholt, mindig is egészséges életmódot folytattam. Talán ennek is köszönhető, hogy a kritikus huszonnégy óra után most már jól vagyok. Mihamarabb visszatérnék a színpadra, ami, folyamatos orvosi felügyelet mellett reményeim szerint öt-hat héten belül bekövetkezhet.