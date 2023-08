„A sikereik ellenére is két lábbal a földön maradtak, nem kényeztettek el minket” – szüleikről nyilatkoztak a Schobert-gyerekek

Közösen adtak interjút a Meglepetés magazinnak Rubint Réka és Schobert Norbert gyerekei, a 19 éves Lara, a 17 esztendős Norbika és a 12 éves Zalán. Ők hárman a szüleik révén kis koruktól kezdve a figyelem középpontjában állnak, ami elmondásuk szerint önfegyelemre és összetartásra nevelte őket.

Bennem nincsen megfelelési kényszer. Tudom, hogy én vagyok én, anya pedig anya, és nekem nem kell olyanná válnom, nem kell magam hozzá mérnem, ez nem verseny. Magamhoz mérten kell a legjobbnak lennem abban, amit csinálok. Amit megtanultam a szüleimtől, hogy bármibe vágom is a fejszémet, azt szívvel-lélekkel tegyem, és bármilyen sikert érek el az életben, mindig maradjak szerény. Persze engem is értek már támadások, főleg a közösségi médiában. Ezek kezdetben rosszul estek, de ma már nem olvasok kommenteket, csak azok véleményére adok, akik igazán közel állnak hozzám. Így tudok kiegyensúlyozott maradni lelkileg

– mondta el Schobert Lara.

Ifjabb Schobert Norbinak kis korából vannak emlékei, hogy a suliban csúfolták, bántották a szülei miatt.

Akkor ezt nagyon nehezen emésztettem meg, de az évek alatt megtanultam kezelni. Igyekeztem a helyzetem előnyeire koncentrálni. A szüleink úgy neveltek minket, hogy az ismertségünkkel sosem szabad visszaélni, felvágni vele, ezt soha nem is tettük. A mai napig bármilyen társaságba könnyen be tudunk illeszkedni. A szüleink mindig rengeteget dolgoztak, a sikereik ellenére is két lábbal a földön maradtak, nem kényeztettek el minket. Inkább azt mondom, mindenben támogattak, normális nevelést kaptunk