Bíróság elé került a megszállott spermadonor

A holland férfi közel 550 gyermeket nemzett szerte a világon.

Bíróság elé állítottak egy holland zenészt, amiért spermadonorként félrevezette gyermekei számáról a leendő szülőket, így mostanra közel 550 utódot nemzett világ szerte.

Jonathan Jacob Meijer 2017-ben került fekete listára, miután a Holland Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság figyelmeztetést adott ki, hogy a 41 éves férfi tíz különböző hollandiai klinikán keresztül 102 gyermeket nemzett – írja a Daily Mail.

A hágai férfi azonban követve a bibliai parancsot (miszerint „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet”) a közösségi médiában továbbra is felajánlja szolgáltatását, és több spermabankkal üzletelve Dániában, valamint Ukrajnában is adományozott spermát. A Donorkind Alapítvány azzal vádolja a jelenleg nagyjából 550 gyermekes apát, hogy nők százait vezette félre, és törvénytelenül járt el – ugyanis a klinikákkal és leendő szülőkkel való megállapodás szerint legfeljebb 25 gyermeket nemzhet egy donor.

Ha belegondolok, milyen következményekkel járhat ez a gyermekemre nézve, hányingerem van.

– nyilatkozta egy Eva nevű nő, akinek 2018-ban született gyermeke Meijertől.

Eva jelenleg a Donorkind Alapítvánnyal együttműködve próbálja megállítani a megszállott spermaadományozót, és elérni, hogy megsemmisítsék a Youtube-on is aktív férfi maradék spermáit.

Ez a magatartás veszélyes a gyermekek mentális jólétére és egészségére. Azzal, hogy a donor a szaporodási késztetését részesíti előnyben, jogellenesen jár el.

– mondta az alapítvány ügyvédje, Mark de Hek.