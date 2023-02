Madonna a plasztikáztatásról: Nézzétek, milyen cuki vagyok most, hogy a műtét okozta duzzanat lement

Madonna Grammy-gálás megjelenése nagy port kavart február elején, a 64 éves énekesnő arca ugyanis teljesen megváltozott az elmúlt időszakban végzett plasztikai beavatkozásai miatt. Madonna ekkor az Instagram-oldalán vágott vissza a külsejét kritizálóknak, mondván: a sajtófotósok teleobjektíves fényképezőgéppel készítettek róla közeli képeket, amik bárki arcát eltorzítanák.

Az énekesnő a minap a Twitteren osztott meg magáról egy friss fotót, a kép mellé írt szöveggel pedig ismét az arcát érintő kéretlen megjegyzésekre reflektálhatott.

– írta a portréja mellett.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023