Katalin hercegné úgy megszenvedett a palacsintasütéssel, hogy elnézést kért érte

Kate Middleton a minap a slough-i Oxford House idősek otthonába látogatott el, ahol a palacsintasütéssel is megpróbálkozott. A hercegné már a megfelelő tésztaadag kimérésekor problémákba ütközött, és később sem sokat javult a helyzet.

– mondta a mellette álló főszakácsnak, aki kitartóan bíztatta őt.

A hercegnének végül sikerült feldobnia és megfordítania a palacsintáját, a végeredménnyel viszont nem volt elégedett – olyannyira nem, hogy elnézést is kért miatta a személyzettől.

A történtek után a hercegné a Daily Mail szerint azzal viccelődött, a gyerekei talán már nem is akarják majd annyira, hogy palacsintát készítsen velük, ha hazaérek az iskolából.

“How not to make pancakes,” Kate says. 😂 pic.twitter.com/aa3dIC0iRa

— Richard Palmer (@RoyalReporter) February 21, 2023