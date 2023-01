Aire – erre a névre keresztelték át Kylie Jennerék a gyereküket, miután a Wolf nem tetszett nekik

Kylie Jennernek és Travis Scottnak tavaly februárban született meg második gyerekük, akit sokáig Wolf Jacques Websternek ismertek a celebvilág lelkes követői. Csakhogy a szülők később úgy döntöttek, a Wolf név nem passzol a gyerekhez, így megváltoztatták azt – eddig azonban nem árulták el, mire.

A PageSix azt írja, olyan nevet akart találni a celebnő és a rapper, ami mindkettejük ízlését elnyeri.

Jenner posztolt egy közös képet a gyerekkel (akinek arcát először mutatták meg a közösségi médiában), amihez azt írta:

Mindenki megnyugodhat.

Kylie Jenner shares first photo of her son named Aire. 🤍 pic.twitter.com/cDi6Gub9oq

— Pop Base (@PopBase) January 21, 2023