Csősz Boglárka Shane Tusupról: Barátok vagyunk, szerintem nem illenénk össze, mert magasabb vagyok

Állítása szerint a pletykák ellenére soha nem is próbálkoztak meg a randevúzással.

Csősz Boglárka a minap a Blikk Sztárok a Páczban! című műsorának vendége volt. Az üzletasszony elmondta, hogy nagyon jól van, sok ötlete van és sok dologhoz is fogott hozzá a válása után. A volt férjével, Burak Taluval máig jó barátok, ám mint elmesélte, a török üzletember kezdetben nem fogadta jól a válási törekvéseit.

Nem volt egyszerű, hiszen azért az ő kultúrájukban nem könnyen engedik el a feleségeket. Egy életre választanak párt, és mindenben benne vannak a feleségek. Mindenről tudnak, a család részei. Nagyon-nagyon erősen kötődnek és úgy építik ki a kapcsolataikat is, hogy a feleség mindig ott van mellettük. Az összes szociális és üzleti kapcsolat egy kicsit összeolvad, hiszen mégiscsak büszkék arra, hogy van egy okos, szép feleségük például, vagy be tudják vonni a saját környezetükbe. Sőt, még akár profitálnak is ebből mondjuk egy-egy vacsoránál vagy beszélgetésnél, ahol reprezentálni kell, tehát ott kell lenni, mint feleségnek, és akár szórakoztatni néha az üzleti partnereket

– magyarázta.

Mint mondta, azért döntöttek végül a válás mellett, mert Csősz úgy érezte, Törökországban már nem találja a helyét az ületi életben úgy, ahogyan fejlődni szeretne, a férje pedig nem akart Magyarországra költözni, ahogyan ő.

Mivel benne nem volt hajlandóság ide költözni, ezért igazából ő is úgy engedett el, hogy akkor maradjon meg a jó kapcsolat közöttünk. Nem úgy váltunk el, hogy lett volna konfliktus közöttünk, vagy összevesztünk volna, hanem egyszerűen szépen megegyeztünk egymás között.

Az üzletasszony hozzátette, nyitott egy új kapcsolatra és a házasság gondolatától sem zárkózik el, de úgy érzi, idő kell még ahhoz, hogy újra szerelmes legyen. Ennek kapcsán a műsorvezető Shane Tusupról is kérdezte Csőszt, egy darabig ugyanis azt pletykálták, együtt járnak. Utóbbi ezt most egyértelműen megcáfolta, mondván: soha nem is próbálkoztak ilyesmivel.

Barátok vagyunk, nulla, abszolút semmi. Mindketten csak így néztünk egymásra és nevetgéltünk, hogy mi a fene történik a médiában. (…) Szerintem nem illenénk össze, merthogy magasabb vagyok, mint ő. Nálam ez kritérium. Azért egy férfi szerintem legyen magas. Legyen mellettem magassága, hiszen azért felhúzok egy tűsarkút, nem egyszerű mellettem, amúgy is olyan személyiségem, hogy el tudok nyomni férfiakat magam mellett. Nagyon hangos vagyok, mint nő, mindenki rögtön észrevesz, hogyha valahol megjelenek, és szerintem sok olyan pasi van, aki ezt nem tudja kezelni körülöttem

– jelentette ki.