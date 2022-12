Salt Bae is ott volt a vb-döntőn: jól meg is szegte a FIFA egyik aranyszabályát

A sózási technikája miatt világhíres mémmé váló török mesterszakács nem csak a jelenlétével fűszerezte meg az év meccsét, és az azt követő ceremóniát.

Nusret Gökçe – ismertebb nevén Salt Bae – is ott volt a Lusail Stadionban a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjén, és az azt követő díjátadó örömteli pillanataiba is becsatlakozott a gyepen.

Ez így még nem lenne akkora hír, de az ünneplésben a – vélhetően az argentin steakekben utazó, ezért az argentinoknak drukkoló – sztárséf maga is nagyon beindult, és nem bírta megállni, hogy ne fogja meg ő a 18 karátos tömör aranyból készített, 20 millió dollár – azaz több mint 7 és fél milláird forint – értékű világbajnoki trófeát.

De nemcsak megfogta az anyagi és eszmei értelemben is értékes trófeát, hanem meg is sózta a védjegyévé vált kézmozdulatokkal.

Emiatt pedig most a LADbible beszámolója alapján megütheti a bokáját, mivel a portál szerint Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA szabályai csak az aktuális világbajnok csapat tagjainak, és a győztes ország vezetőinek engedik meg, hogy kezükbe vehessék a trófeát.

Úgy tűnik, a mesterszakács most kicsit túlfűszerezte a szereplését, és az Instagramon felvágós posztjai hatására be is indult ellene a népharag.

„Hogy mered a szádba harapni egy bajnoki érmet? Szégyelld magad!” – írta egy kritikus kommentelő az egyik kép kapcsán, amit Salt Bae megosztott, a legtöbben pedig értetlenül álltak azelőtt, hogy mit keresett egyáltalán ott. A legtárgyilagosabban azonban talán a következő hozzászóló foglalta össze a helyzetet: