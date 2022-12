Gáspár Bea: Győzővel az élet nem volt könnyű soha, most sem az

Gáspár Bea nemrégiben a Mindmegette.hu-nak adott interjút. A beszélgetés során a Gáspár Győzővel való házasságáról is mesélt, amire mint mondja, igazán jó hatással volt az, hogy együtt versenyeztek az Ázsia Expresszben, ahol meglepetésére a negyedik helyig jutottak.

Győzővel az élet nem volt könnyű soha, most sem az. Viszont az örökre szóló kalandunk, ami az Ázsia Expresszben volt, az olyan szinte rányomta a bélyegét a kapcsolatunkra, hogy most valahogy a vitákat már elengedjük, mert tudjuk, hogyha vitatkozunk is, és megbeszéljük a dolgainkat, onnantól fogva… tehát már velünk új dolog nem nagyon fog tudni történni, hisz már ami meg tudott történni, az már nálunk minden megtörtént