A Zeneakadémia egyik oktatójától tanult meg zongorázni Cate Blanchett

Hamarosan új filmben láthatjuk Cate Blanchett-tet, aki a Tár című alkotásban Lydia Tárt alakítja majd. A zeneszerző-karmester megformálásához meg kellett tanulnia zongorázni. A filmet Németországban forgatták tavaly, de a színésznőt Budapestre kötötték egy másik film felvételei, így a fővárosban járt zongoratanárhoz három hónapon keresztül. A Liszt-díjas Virág Emese, a Zeneakadémia oktatója készítette fel Blanchett-tet.

Virág a Blikknek nyilatkozott minderről:

A szorgalma, a kitartása hatalmas, olyan nála nincs, hogy lehetetlen. Keményen is dolgozott, megkövetelte magától a munkát. Nagyon gyakran reggel ötkor kelt, este hétig forgatott, aztán jött hozzám zongoraórára.

Blanchett nagyon kedves ember Virág Emese elmondása szerint: „Nem szereti, ha sztárként kezelik, rendkívül közvetlen és nagyon jókat tudtunk nevetni egymással. Pedig nem volt egyszerű neki, hiszen távol volt a családjától, a pandémia miatt nem is nagyon tudott hazautazni sem, de a nagyfia itt volt vele. Kialakult egy barátság is közöttünk, és ami igazán tetszett, hogy érdekelte a magyar zenei kultúra, és bár az órák a hotelben zajlottak, ide, a Zeneakadémiára is eljött egyszer, körbejártuk az egész épületet, nagyon kíváncsi volt mindenre”.

A színésznő ajándékot is vásárolt tanárának: