A gyanútlan exfocista erről semmit nem tudott.

David Beckham kávét szürcsölgetve dúdolta és énekelgette Mariah Carey All I Want For Christmas című dalát házukban, Victoria Beckham pedig úgy döntött, mindezt videóra veszi. A legjobb jelenet, mikor Beckham rájön, hogy filmezik, vélhetően arról máig nincs sejtése, hogy neje ezt a világhálóra is posztolta.

A végén azért megpróbálta kivágni a magas C-t.