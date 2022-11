Szinetár Dóra Bereczki Zoltánról: Anyukájától költözött hozzám, szinte gyereklétből jött a kapcsolatunkba

Szinetár Dóra a Három igazságban mesélt Bereczki Zoltánnal való házasságáról Palik Lászlóéknak, miután ex-férje márciusban vallott kapcsolatukról a műsor vendégeként.

– mondta a színésznő, majd így folytatta:

Szinetár Dóra szerint ekkor kicsit átesett ekkor a ló másik felére, mivel az első férje nála sokkal idősebb és tapasztaltabb volt, és az a kapcsolat nem működött. Majd jött az életébe egy olyan férfi, aki szerinte gyerek volt. „Nagyon okos, értelmes ember volt nyilván akkor is, de nagyon sok szempontból nagyon gyereklétben volt, és akkor én voltam a felnőtt, és én tudtam a gyakorlati életben, hogy merre van az előre” – fogalmazott.

13 évig voltak együtt, született egy közös lányuk. Egy évtizede váltak el, akkor megfogadták, hogy nem fogják a nyilvánosság előtt elemezni a kapcsolatukat.

Nem olyan régen, többek között amiatt, amiket itt mesélt, írtam neki egy szép hosszú levelet, amiben megkértem, hogy továbbra is tegye meg, hogy tartja magát ehhez, mert ez így nem jó. Tényleg nagyon nehéz dolog az embernek a saját szűrőjen keresztül mesélni egy történetet úgy, hogy a másik nem mond semmit. Még ha nem is ártó szándék vezeti, akkor is a világ abból levesz ilyen nagy igazságokat, és akkor azt kiírják a címlapra, és az a másiknak nagyon rosszul tud esni