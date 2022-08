Kölyökfóka tört be egy új-zélandi házba, ahol nemcsak a macskát terrorizálta, hanem a kanapét is kipróbálta

A vízi emlős véletlenül pont egy tengerbiológus családjánál tett látogatást, akik egyébként nem is laknak olyan közel a tengerparthoz.

Egy kíváncsiskodó kölyökfókát azután kellett visszaengedni a tengerbe Új-Zélandon, hogy betört egy tengerbiológus házába, majd a család macskájának traumatikus élményt okozva több órán át a ház folyosóján lógott. Azonban csodával határos módon semmit sem tett tönkre, és senkinek nem okozott sérülést – írja a Guardian.

A déli féltekén található ország északi szigetének fővárosa, Tauranga mellett található elővárosban, Mount Maunganuiban élő Ross család tagjai nagyon meglepődtek, amikor szerdán reggel a parttól mintegy 150 méterre lévő otthonukban találták egy új-zélandi medvefókát.

A családfő, Phil Ross egyébként pont nem volt otthon a váratlan látogatás idején.

A vicc az, hogy ez tényleg az egyetlen olyan családi vészhelyzet volt, amikor hasznos lett volna, ha egy tengerbiológus van a házban. Tényleg elszalasztottam a ragyogásom idejét

– mondta a férfi, majd elmesélte, hogy felesége Jenn sem kapcsolt elég gyorsan, amikor szerdán reggel még hat óra előtt felkelt, hogy edzeni menjen egy konditerembe. Az állatot ugyanis csak azután vette észre, hogy hazaért a testmozgásból.

Amikor a nő beszállt az autójába, arra lett figyelmes hogy ugatásokat hall, és valami elsuhan alatta, de kutyának vélte a fókát, ezért nyugodt lelkiismerettel elment edzeni, és csak akkor szembesült a fiatal fóka jelenlétével, amikor hét óra körül hazaért, és benyitott a ház bejárati ajtaján.

A házigazda hazaérkezésétől aztán az állat annyira megijedt, hogy a ház folyosójáról a vendégszobájába menekült.

A tengerbiológus férj szerint a vízi emlős a macskaajtókon keresztül jutott be az épületbe, miután a felesége távozását követően kint találkozott a család területvédő macskájával, Cocóval, de a kölyökfókát nem olyan fából faragták, mint a kutyákat, így a házimacska a területvédő harcot feladva bemenekült a házba – a fóka pedig követhette.

Így feltételezhetően több mint egy órán át a házban lehetett, miközben egy szülő sem volt otthon, a gyerekek viszont még az emeleten aludtak.

Jenn a hazaérkezése után rögtön felébresztette két gyermeküket, a 12 éves Noah-t és a 10 éves Ari-t, hogy megnézzék az „új háziállatukat” – akik teljesen odavoltak a vendégtől.

Az edzésből hazaérkező édesanya jelenlététől megszeppenő fóka a vendégszobába menekülve a kanapén helyezte magát kényelembe, de Jenn-nek végül sikerült kiterelnie a kertbe. Tízkor aztán a természetvédelmi minisztérium vadőre is megérkezett, hogy visszavigye a fókát a tengerbe ezen a fókaészlelésekben sűrű reggelen.

Ross szerint a fóka, melyet a család a közösség hagyományainak megfelelően az Oscar becenévre keresztelt, udvarias társaságnak bizonyult, és szerencsére a házba se piszkított oda. „Azt hiszem, az eléggé végzetes lett volna a bútoroknak” – poénkodott a tengerbiológus.

Közben Coco, a macska a szomszéd házba menekült, és amikor visszatért a saját otthonába, nem volt hajlandó lemenni a földszintre, mert a gazdája szerint „eléggé traumatizált állapotban volt”.

A tengerbiológus azt is elmondta: az évnek ebben a szakaszában egyáltalán nem szokatlan, hogy fiatal fókák kóborolnak a környéken, mivel a fókakölykök ilyenkor kezdenek leválni a szüleikről és önállóan élni.

Gondolom, mint minden tinédzser, ők sem feltétlenül hoznak észszerű döntéseket

– folytatta a poénkodást az apaviccekben is láthatóan erős tengerbiológus.

Az új-zélandi medvefóka-populáció egyébként visszatérőben van, és korábbi elterjedési területük nagy részét újra benépesíti. Bármilyen aranyosak is, a fókák gyorsan mozognak, és komoly sérüléseket tudnak okozni, ha fenyegetve érzik magukat. Fertőző betegségeket is hordoznak – zárul a lap beszámolója, melyben egy videó is van történetünk főszereplőjéről.