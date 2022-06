Ingyenesen látogatható a Red Bull Röpnap (X)

Vasárnap egy évtizednyi várakozás után tér vissza a Red Bull Röpnap: a versenyzők házi készítésű, kézműves repülőgépeikkel mutathatják meg, milyen „messzire” képesek elszállni. A szellemes tervezőmérnököket és a félelmet nem ismerő pilótákat 2022. június 26-án a BudaPart – Kopaszi-gáton várja a közönség, akik 2015 óta most először láthatják majd Budapest felett repülni Besenyei Pétert.

Az őrületes kreativitás is képes szárnyakat adni, nem csak a jól ismert energiaital. A BudaPart – Kopaszi-gát ad idén otthont a márka leghumorosabb rendezvényének, amely tíz év után újra Magyarországra költözik. A Red Bull Röpnap eseményén elvetemült elmék repülőgépei csapnak össze a Duna felett. A fődíj nem kevés, hiszen 3 millió forint üti a markát a dobogó tetején álló csapatnak, míg a második helyezett 1,5 millióval, a bronzérmes pedig 750 ezer forinttal lesz gazdagabb. A szakértő zsűri három szempont – a megtett táv, a repülő dizájnja, valamint a rámpán bemutatott műsor – mentén értékeli majd a csapatok teljesítményét.

Az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaolin Sándor életében először a versenyzők mezőnye helyett a zsűriben foglal helyet, de elmondása szerint nagyon kényelmesen érzi magát ebben a pozícióban. „Mindig el tudtam képzelni magam ebben a szerepben. Ismerve a zsűritagokat, remek lesz a hangulat, ezért érdemes lesz kilátogatni, akár családdal is” – mondta el a sportoló, aki azt is megosztotta, melyik lesz számára a legjelentősebb szempont az értékelés során. „Nagyon fontos lesz számomra a megjelenés, a dizájn, és hogy milyen showt csinálnak a versenyzők. A távolságot le lehet mérni, de én az előadások miatt leszek ott.”

A zsűriben a női nemet Lábas Viki képviseli majd. „Eddig csak énekeseket, zenészeket, zenekarokat, klippeket és amatőr művészeti alkotásokat zsűriztem, így ez egy merőben más terep lesz, egy egyáltalán nem hétköznapi esemény” – fejtette ki az énekesnő – „Még nem tudom, mire számíthatok, de remélem, hogy jól fogom teljesíteni a nekem szánt feladatot. A legjobban a közös élményt várom, hogy együtt nevethessünk és csodálkozhassunk: a vízbe csobbanásnak van egy felszabadító ereje, szóval remélem, hogy sok boldog embert fogok látni aznap.”

A Red Bull Röpnap versenyzőinek produkcióját a fenti hírességeken túl Papp Szabi, a Supernem énekese, valamint Kajdi Csaba és Henry Kettner influencerek értékelik majd, de érkezik eseményre Besenyei Péter is. „Voltam már zsűritag, és repültem bemutatót is a közönség előtt. A produkcióknál hatalmas élmény volt elbírálni az ötletességet, a megjelenést és természetesen a repülés előtti showt. Általában pár métert tudnak repülni ezek a szerkezetek, ezért a műsoron van a hangsúly. Ha repülni is tud valamennyit, az igazi plusz pont” – mondta a műrepülő világbajnok, aki az esemény visszatérésének alkalmából újra Budapest felett tart bemutatót.

További információk a rendezvényről az alábbi linken és a hivatalos Facebook-eseményen elérhetők.