A Marilyn Monroe-ruha tulajdonosa cáfolja, hogy Kim Kardashian tönkretette volna az estélyit

A tulajdonos szerint a fiatalok új csoportja is megismerkedhetett a ruhával a celebnőnek köszönhetően.

Néhány napja azzal vádolták meg Kim Kardashiant, hogy visszafordíthatatlan károkat okozott Marilyn Monroe ikonikus ruháján, amiben a színésznő annak idején Kennedy elnöknek adott szerenádot. Az estélyi tulajdonosa (aki a Met-gálás vörös szőnyegezésének idejére kölcsönadta az estélyit Kardashiannek) cáfolta, hogy a celebnő tönkretette volna a ruhát.

A Ripley’s Believe It or Not! közleménye szerint Kardashian nem Monroe ruhájában érkezett a Met-gálára. Egy speciális próbafülkében öltözött át a helyszínen. Miután végig sétált a lépcsőkön, visszaadta a sértetlen ruhát, majd egy replikát vett át, ebben bulizta végig az estét.

Kim a Met lépcsőinek alján bújt bele az estélyibe, majd a tetején visszaszolgáltatta, és a ruha ugyanolyan állapotban volt, mint amikor felvette

– olvasható a közleményben.

A tulajdonos szerint nem csak, hogy kár nem keletkezett az estélyiben, de Kim Kardashiannek hála a fiatalok teljesen új csoportja is megismerkedhetett vele.