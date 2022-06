A Konyhafőnök: Összeszólalkoztak a versenyzők, Rácz Jenő tett rendet

Repkedtek a beszólások.

Feszült hangulat uralkodott a főzőlapok fölött A Konyhafőnök tegnap esti adásában. A második feladatban Rácz Jenő diktálta a feladatot a versenyzőknek, akik egy ponton össze is szólalkoztak egymással.

A konfliktus abból indult, hogy Alföldy Anna sietségében úgy tette be a sütőbe a nyújtófáját, hogy azzal összenyomta Bárkányi Evelin már készülőben lévő tésztáját. Utóbbi ezt szóvá is tette, mire Varga Patrik is csatlakozott a szóváltáshoz.

Mindenkinek saját sütő kellett ám, piroska

– vetette oda Rácz Jenő versenyzőjének.

Ezt hallva Vajda Luca a csapattársa segítségére sietve hívta fel Varga figyelmét arra, hogy ő is pakolt már kéretlenül a piros csapat sütőjébe.

Jó, hasalj el!

– érkezett a válasz Varga részéről, mire Vajda a fejet csóválva közölte vele, hogy bunkó.

Végül Rácz Jenő tett rendet a konyhában, miután rászólt a versenyzőkre, hogy ne beszéljenek így egymással. A szavára Bárkányi és Vajda is rögtön elnézést kért.