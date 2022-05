Fásy Zsüliett a 43 kilós fogyása után is kritikus magával szemben

Két és fél év alatt adta le a súlyfelesleget.

Fásy Zsüliett a LifeTV reggeli műsorában ját a minap, hogy kicsit Ábel Anitával és Bereczki Zoltánnal is beszélgessen a fogyásáról. Nemrég Osváth Zsoltnak adott interjút, melyben részletesebben is beszámolt életmódváltásáról és hogy miért határozta el, hogy lefogy. Az Ébredj velünk! adásában most arról beszélt, két és fél év alatt negyvenhárom kilótól szabadult meg. Elmesélte, hogy a célja az volt, hogy egészségesebb legyen, és lassan, fokozatosan vezette be szervezetét az életmódváltásba.

Ábel Anita a beszélgetés egy pontján arra volt kíváncsi, ha most Fásy Zsüliett a tükörbe néz, még mindig a régi önmagát látja-e, vagy elégedett a változással.