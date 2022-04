Jennifer Aniston sokáig alvajáró volt, kutyái segítettek az álmatlanságában

Jennifer Aniston nemrég egy interjúban beszélt arról először, hogy évtizedek óta komoly problémát jelent számára az alvás. Elmesélte, hogy hosszú időn át álmatlanságban szenvedett, és alvajáró is volt. A harmincas évei elején vette észre, hogy nem tudja kipihenni magát, mivel a húszas éveiben nem számított, ha keveset alszik. A People magazinnak hosszabban is kifejtette, hogyan élte meg mindezt.

Azt hiszem, a harmincas éveim elején jelentkezett a probléma, de az is lehet, hogy hamarabb, csak nem vettem észre, mert az ember a húszas éveiben úgy érzi, hogy legyőzhetetlen. Eleinte nem tudtam mást csinálni, csak elfogadni, hogy nem tudok aludni, majd hirtelen már észleled magadon az összes tünetet, ami az álmatlansággal jár. Ahogy azt is érezni kezdtem, hogy ennek milyen hatása van a napjaimra és a munkámra, a fizikai és mentális teljesítményről nem is beszélve.