Siket szinkronszínésszel ír történelmet A Simpson család

33 évet kellett várni erre.

Hamarosan bemutatják A Simpson család legújabb epizódját, melyben John Autry II siket szinkronszínész is munkálkodott. A The Sound of Bleeding Gums című epizódban egy siket fiút alakít majd, akit Lisa Simpson üldöz a kéréseivel.

Az epizód során az amerikai jelnyelv is végig látható lesz. A rajzfilmsorozat történelmet ír ezzel, ugyanis 33 éves futása óta most először fog siket szinkronszínész szerepet vállalni – írja a People.

A sorozat tényleg töretlen népszerűségnek örvend, nemrég a párizsi divathéten is „debütáltak” a Balenciaga jóvoltából.