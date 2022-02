Milyen stílusú férfi farmerek a legdögösebbek mostanság? (x)

Akárhogy is nézzük, de az a helyzet, hogy a férfiak is ugyanolyan hiúak tudnak lenni, ahogyan a hölgyek. Ezért számukra is fontos, hogy mennyire néznek ki csinosan például egy farmerban. Ezzel különösen azok vannak így, akik adnak a megjelenésükre. De milyen fazonú farmer a trend mostanság, amelyik igazán férfiasan és dögösen áll az erősebbik nem szinte minden tagján?

Skinny fit, slim fit – még mindig trendi, de már nem úgy A slim fit hőskora néhány évvel ezelőtt köszöntött be, amikor is szinte mindenki a testhezálló fazonokat választotta. Akkor is, ha az nem volt kifejezetten mindenhez előnyös. Idén ez viszont változott. A slim mára megszelídült, így a szorosan testhezálló fazonok helyett kellemesen a test vonalát kövező darabokat választhatunk. Sőt ha ilyet választunk, biztos, hogy megfelelő mértékben tudjuk kihasználni ezeket a férfi farmer típusokat lazább és akár sikkesebb megjelenéshez is. Ami a megjelenést illeti: érdemes minden alkathoz mérten inkább a lazábban a test vonalát követő slimet vagy skinnyt választani, a szinte leggingsként ránk simuló farmerok ugyanis már egyre inkább leáldozóban vannak, aminek talán az is az oka, hogy igazán kevés testalkaton mutatott jól. Koptatott és szakadással ellátott farmernadrágok Legkorábban valamikor a nyolcvanas évek idejéből emlékezhetünk rájuk. Akkor a legtöbben maguk szaggatták meg a farmerjukat, és igencsak jellemző viseletnek számított a rocker és a punk zenék kedvelői között. Ez a stílus olyan népszerű lett, hogy teljes mértékben begyűrűzött a divatvilág berkei közé, mára pedig – egyrészt a retro jegyében – a lezserség és a vagányság ikonjaként tündököl tovább. Aki persze inkább a visszafogott stílus híve, az bizonyára egy koptatott férfi farmert választana, ám a vagányabb stílus kedvelői igazán bő kínálattal találkozhatnak a különféle szakadt anyagú farmerok esetében. A legklasszikusabb a térdnél vagy combnál szakított farmer, de manapság már egészen extrém megoldásokat is találhatunk. A lényeg, hogy a szakadt farmer most igazán visszatért. Egyenes szárú farmerek: régi-új férfias fazon, ami mindenkinek kifogástalanul áll A farmer eredeti szabásában egyenes szárú volt. A korai Levi’s nadrágok pontosan ezt követték. Aztán később ebből az alapfazonból kiindulva jött létre a farmer sikersztorija. Ez a fajta klasszikus szabású férfi farmer viszont sosem tűnt el igazán, csupán diszkréten a háttérbe húzódott. Ám idén ismét feltámadt a retro életérzéssel együtt, és az egyik legdögösebb fazonnak számít a férfiak közében. Ez a klasszikus fazon az, ami a legtöbb férfi dzseki vagy kabáttípushoz valóban férfiasan mutat. Ezért sokkal univerzálisabban hordható, mint a skinny vagy a szakadt farmerek különféle fazonjai. Bokáig érő farmerek és nadrágok A nadrágok egyik szintén igazán trendi típusa a bokáig érő farmerek köréből kerül ki. A rövidebb szár kifejezetten arra hivatott, hogy szuperül mutasson a különféle bakancsokhoz és férfi csizmákhoz. Többek között például chelsea-khez vagy magas szárú tornacipőkhöz. Tulajdonképpen teljesen ránk van bízva, hogy elegáns, avagy vagányabb lázadó outiftet hozunk ki belőle. Ez a típus mindkettőt abszolút képes adni, attól függően milyen lábbelit választunk hozzá.