Zsinórban 78 alkalommal lett pozitív a Covid-tesztje 14 hónap alatt a balszerencsés rekordernek

Orvosai szerint azért van ez, mert a középkorú török férfi immunrendszere le van gyengülve a rákbetegsége miatt.

Amikor az Isztanbulban élő Muzaffer Kayasan első Covid-tesztje pozitív lett, akkor azt hitte, hogy halálra van ítélve, mivel már ekkor is súlyos beteg volt – ugyanis orvosai korábban leukémiát diagnosztizáltak nála. Tizennégy hónappal és 78 pozitív teszttel később az 56 éves török férfi még mindig él – és még mindig küzd a koronavírus ellen.

Az orvosok szerint Törökországban senki nem volt olyan sok ideig koronavírusos, mint Kayasan, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy az immunrendszere alapvetően gyenge a rák miatt.

Azt hiszem, ez a Covid női változata – és én a megszállottja vagyok

– viccelődött Kayasan, amikor a hónap elején megtudta, hogy a legutóbbi PCR-tesztje ismét pozitív lett.

Kilenc hónap a kórházban és öt hónap – többnyire egyedül – a lakásában szinte teljesen izolálta őt. A Reuters riportja szerint az unokájával is csak úgy tud kommunikálni az ablakon keresztül, úgy, hogy a gyerek a kertben van, ő pedig a házban.

Az immunszuppresszióval küzdő koronavírusos betegeknél fennáll a súlyos akut légúti szindrómával járó elhúzódó fertőzés kockázata a New England Journal of Medicine című szaklapban tavaly megjelent tanulmány szerint.

Egy másik, a Leukémia és Limfóma Társaság által készített tanulmány szerint négy leukémiás betegből egynél még két oltás beadása után sem termelődnek kimutatható antitestek.

Kayasan orvosa, Serap Simsek Yavuz, az Isztambuli Egyetem fertőző betegségek és klinikai mikrobiológia professzora elmondta, hogy az férfié a leghosszabb eset, amelyet eddig nyomon követtek, és szorosan figyelemmel kísérik a továbbiakban is a mutálódott variánsok jelentette kockázat miatt.

„Olyan esetről, hogy egy beteg 441 napig pozitív tesztet mutasson, korábban nem számoltak be” – mondta Cagri Buke, az Acibadem kórház fertőző betegségek és klinikai mikrobiológia orvosa.

A török oltási szabályok és a pozitív tesztjei miatt Kayasant eddig még be sem tudták oltani, előbbiek ugyanis előírják a beteg teljes gyógyulását, mielőtt megkaphatná a védőoltást. A balszerencsés rekorder, aki a megpróbáltatások során elvesztette az ízlését és a szaglását is, már a hatóságokat is megkereste, hogy legalább a szigorú karanténkötelezettségén enyhítsenek egy kicsit.

Folyton azt mondogattuk, hogy milyen pozitív, és most valóban pozitívvá vált (a Covidra), és nem tud visszamenni a negatívba. Azt mondja, hogy elakadt a piros lámpánál, és nem tud átmenni rajta

– viccelődött a különleges beteg fia, Gokhan Kayasan.