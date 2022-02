Owen Wilson édesanyja 80 évesen házasodott újra

A színész úgy véli, minden életkorban rá lehet lelni a szerelemre.

Owen Wilsont hamarosan Jennifer Lopez mellett láthatjuk a Marry Me című filmben, és mint kiderült, némileg ő maga is romantikus. Mint mondja, nagyra értékeli a romantikus történeteket, hiszen a családjában is volt példa hasonlóra.

A színész édesanyja, Laura Wilson 54 éven át élt házasságban Robert Andrew Wilsonnal, szerelmük a férj halálával ért véget 2017-ben. Owen Wilson Ellen DeGeneres műsorában elárulta, hogy Laura nem maradt facér, és két évvel ezelőtt ismét férjhez ment.

Anyám nemrégiben, 80 évesen ment hozzá egy nagyon kedves pasihoz. Szerintem ez egy nagyon romantikus történet, ami azt mutatja, hogy minden életkorban megtalálhatod a szerelmet

– mondta a színész.