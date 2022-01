Egy családként él két legjobb barátnő, férjeik és gyerekeik

Nagyon boldogok együtt.

Madison és Curstin 13 éves koruk óta a legjobb barátok, ahogy sok más gyerek is, az volt a tervük, hogy együtt fognak élni, és így is marad, míg világ a világ. Rajtuk kívül nem sokan hittek ebben, mindenki úgy volt vele, hogy ahogy mások, ők is kinövik ezt, legkésőbb, ha partnerük lesz.

Nem sokkal barátságuk kezdete után megismerkedtek két legjobb baráttal, Zach-kel és Carterrel, akikkel randizni kezdtek, sőt együtt is maradtak, mind a mai napig. A két pár azóta egybe is kelt.

Azt beszélték, hogy milyen jó lenne, ha egyszerre lennének gyerekeik is, ami tulajdonképpen össze is jött, a két nő pár hét különbséggel adott életet gyerekének. Először Curstin Cade-nek, majd Madison egy ikerpárnak, Jenningsnek és Evie-nek.

És, ha ez nem lenne elég, 2021 elején úgy döntöttek, összeköltöznek, hogy segítsék Zach-ket a visszailleszkedésbe, miután otthagyta a katonaságot. Eredetileg csak átmenetinek gondolták ezt, de aztán annyira bejött nekik, hogy úgy döntöttek, így is maradnak.

Együtt neveljük a gyerekeinket mint egy család (…) Valószínűleg nem fog örökre tartani, de megérnek ennyit az emlékek. A babáinknak jobb gyerekkort biztosítunk, mint nekünk volt. A legjobb barátok vagyunk, akik legjobb barátokat nevelnek, ez volt az eddigi legboldogabb évem

– mondja Madison egy TikTok-videójukban a Mirror beszámolója szerint.