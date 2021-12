Schmuck Andor a gyomorszűkítő műtétről: Nem szeretném, hogy felvágjanak egy ilyenért, inkább van önfegyelmem

Tisztázta, hogy nem a szikének köszönheti fogyását.

A celebek között is akadnak, akik vállalták, hogy gyomorszűkítő műtétnek köszönhetik látványos átalakulásukat. Tóth Vera azóta is élete legjobb döntésének tartja az operációt, Gáspár Bea viszont nem titkolta, hogy nehéz volt a felépülés.

A tavalyi évben Schmuck Andor is közel 40 kilótól szabadult meg, ezért Bay Éva a Hal a tortán adásában el is mondta neki, hogy szerinte ő is a műtétnek köszönheti fogyását. Schmuck viszont tisztázta a helyzetet.