Kim Cattrall a Szex és New York stylistjával közös fotót posztolt

Mondjuk egyikük sem vesz részt a sorozat folytatásában.

Kim Cattrallról már nagyjából a fél világ tudja, hogy nem szerepel a Szex és New York folytatásában, az eredetihez hasonlóan sorozat formátumú And Just Like That... műsorban. Cattrall mellett kevésbé volt felkapott hír (legalábbis hazánkban), de az eredeti sorozat stylistja, Patricia Field sem dolgozik a 2021-es változatban.

Ez azért szomorú hír a rajongók számára, merthogy Field egyrészt a divatvilág egyik legmeghatározóbb stylistja, másrészt ő az oka annak a rengeteg fantasztikus outfitnek, amit a főszereplők viseltek. Field egyébként azért nem vállalta el a műsort, mert éppen az Emily Párizsban második évadán dolgozik. A színésznő és a stylist a napokban találkoztak, az együtt töltött időről pedig fotót is készítettek, melyet a színésznő Instagramon posztolt.