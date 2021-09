Mutatjuk, ki az a hét nő a világon, akiknek szabad fehér ruhában találkozniuk a pápával

És nem, II. Erzsébet nincs köztük. Bár valódi következménye nem lenne, a hagyomány szerint tiszteletlenség, ha valaki a kiváltságosokon kívül fehér ruhában járul a pápa elé. Kivéve hét hölgyet, akikre vonatkozik a privilège du blanc.

Elég sok kiváltság illeti a királyi családok tagjait, de akad egy dolog, ami még őket is „megszűri” – ez pedig a pápával való találkozás alatt viselhető öltözet, amit nem meglepő módon a vallás határoz meg. A szokás szerint a találkozóra a nőknek fekete, a karokat és a térdeket takaró ruhában illik megjelenniük, fejükre pedig vállra hulló fekete fátylat illik tenni – abban az esetben is, ha nem gyakorolják a katolikus vallást. Angelina Jolie, Melania Trump és Michelle Obama is hasonló szerelésben jelent meg a pápával való találkozójukon.

A fehér ruhás kiváltság kizárólag a katolikus királyi családok tagjaira vonatkozik, ezen belül is csak kevesekre, merthogy jelenleg a világon összesen heten, négy királynő és három hercegné élhet ezzel. A pápa maga osztja ki ezt a kiváltságot, aminek fontos kettős követelménye, hogy az illető gyakorolja a katolikus vallást, illetve az országa évszázadokra visszamenőleg katolikus legyen.

Íme a hetes lista!

Letícia spanyol királyné

2014-ben, a királyi pár beiktatása után VI. Fülöp király és Letícia királyné első útja a Vatikánba vezetett, merthogy a spanyol hagyomány szerint ilyenkor először a pápánál teszik tiszteletüket – a találkozó látható lenti képünkön, ahol a királyné már fehéret viselhetett. Letícia és Fülöp egy évvel korábban részt vettek Ferenc pápa beavatási szertartásán, a későbbi királyné akkor még feketében, fátyollal a fején érkezett az eseményre. Házasságuk után először 2004-ben találkoztak a pápával, aki akkor még II. János Pál volt, és Letícia természetesen akkor is feketét viselt.

Zsófia spanyol királyné

Ha már a spanyoloknál tartunk, nem Letícia az első, aki fehérben jelenhetett meg a pápa előtt, ugyanis anyósa, Zsófia spanyol királyné két évvel a koronázása után, 1977-ben viselt először fehér ruhát a pápa előtt, amikor VI. Pállal találkozott. A hét érintett közül Zsófia rendelkezik leghosszabb ideje ezzel a kiváltsággal: a most 82 éves királyné negyvenöt éve kapta meg a privilégiumot. 2005-ben XVI. Benedek pápával is találkozott, utoljára 2016-ban láthattuk fehérbe öltözni – menyével ellentétben ő hatalmas fejdíszt és csipkés ruhát viselt az alkalmon.

Paula belga királyné

Paula belga királyné II. Albert király felesége. Hercegnéként még feketében jelent meg a pápa előtt, de 1993-tól, nem sokkal azután, hogy Albert letette a királyi esküjét, már fehérben jelent meg a Vatikánban. Ha valaki megszerzi ezt a kiváltságot, nem jelenti, hogy kötelezően ebben a színben kell megjelennie – Paula élt is ezzel a lehetőséggel, és többször feketébe öltözött a pápai találkozóra. Ezen a fotón 2009-ben találkozott XVI. Benedek pápával.

Matild belga királyné

Paula menye, Matild még azelőtt, hogy hozzáment volna Fülöp belga királyhoz, feketében látogatta meg a pápát. Privilégiumával csak 2015-től él, amikor is Ferenc pápával találkozott. Mindez két évvel azután történt, hogy Fülöp letette királyi esküjét. A találkozóra egy tört fehér kosztümöt választott, hosszú, fehér csipkés fátyollal.

Mária Terézia luxemburgi nagyhercegné

Luxemburg is azon privilégiumokkal rendelkező országok közé tartozik, amelynek megadatott, hogy királyi családjának egy tagja fehérben mutathassa meg magát a pápa előtt. Ott Mária Terézia nagyhercegnét illeti a lehetőség, aki rendszeresen gyakorolja is ezt a jogát különböző ceremóniákon. Zsófia királynéhoz hasonlóan ő is előnyben részesíti a hagyományos, majdnem derékig érő, fehér hosszú fátylakat.

Charlène monacói hercegné

Monaco történelmében Charlène monacói hercegné az első, aki élhet ezzel a kiváltsággal – igaz, erről rendhagyó módon értesült mindenki. 2013-ban tetőtől talpig fehérben látogatta meg a Vatikánt, és mivel korábban kizárólag feketében és fátyolban jelent meg a pápa előtt, csak a fotók nyilvánosságra kerülése után jelentette be a Szentszék, hogy XVI. Benedek pápa egyébként korábban rábólintott, hogy ebben a színben jelenjen meg. A hercegné krémszínű kosztümöt és vállig érő csipkés fátylat viselt. 2016-ban már nem Benedek, hanem Ferenc pápával találkozott, akkor hófehér ruhában, kabátban és az alá betűrt fátyollal jelent meg, a száját pedig pirosra rúzsozta.

Marina Ricolfi Doria, Nápoly királyi hercegnéje

II. Umbertó, Olaszország utolsó királyának menyéről, illetve annak családjáról elég kevés információ található az interneten. Marina Ricolfi Doria az egyetlen, akit megillet a privilège du blanc annak ellenére, hogy hazájában megszűnt a királyság. A Wikipédia-oldala szerint svájci származású Doria többszörös vízisí-világbajnok, 1953 és 1956 között minden évben megnyerte az Európa-bajnokságot. Nápoly királyi hercegével 2003-ban jelentek meg a II. János Pál pápa születésnapja alkalmából rendezett ceremónián, az apropó kapcsán a nő hófehér viseletben bukkant fel, fején jókora fátyollal.