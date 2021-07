Lady Gaga „angyalszárnyakkal” a hátán mászkált New York utcáin

Lady Gaga „angyalszárnyakkal” a hátán mászkált New York utcáin

Javában készül Lady Gaga Chromatica című remixalbuma, melyben több énekes is közreműködik majd. Az énekesnő emiatt most New Yorkban van, épp a lemez munkálatai után kapták el lesifotósok az utcán, megjelenése pedig egészen extrém volt. Pár napja például a világ legbrutálisabb magassarkúját kapta fel.

Most egy szőrme kiegészítőt dobott fel magára, a fotósoknak pedig sikerült olyan képeket készíteniük róla, mintha angyalszárnynak tűnne a fehér darab. Egyébként Gaga öltözködése mostanság olyan, mint a karrierje elején: minél extrább és minél feltűnőbb.

Ja, és a magassarkú is maradt: